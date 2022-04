Bella Campos, Júlia Dalavia e Alanis Guillen no Pantanal - Reprodução Internet

Bella Campos, Júlia Dalavia e Alanis Guillen no PantanalReprodução Internet

Publicado 26/04/2022 07:25

Rio - As atrizes Alanis Guillen, de 23 anos, Bella Campos, de 24, e Júlia Dalavia, de 24, se divertiram bastante durante as gravações de "Pantanal". As amigas, que interpretam respectivamente Juma Marruá, Muda e Guta, aparecem fazendo topless em meio ao cenário paradisíaco que dá nome à novela em foto divulgada nas redes sociais.

fotogaleria

"Musas do meu novelão favorito", escreveu o perfil que divulgou a imagem. Na trama, Alanis vive Juma, a protagonista da novela, que na versão original foi interpretada por Cristiana Oliveira. Ela se envolve com Jove (Jesuíta Barbosa) e, nos primeiros capítulos, disputa o amor dele com Guta (Júlia Dalavia). Já Bella Campos vive Muda, uma jovem que chega ao Pantanal para vingar a morte do pai e, após mandar matar a mãe de Juma, Maria Marruá, acaba desenvolvendo uma amizade com a até então rival.