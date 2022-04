Luana Piovani e Maíra Cardi - reprodução do instagram

Luana Piovani e Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 15:39

Rio - Luana Piovani voltou a alfinetar Maíra Cardi através das redes sociais, nesta terça-feira (26). A atriz compartilhou, no Instagram Stories, a publicação de uma internauta que questiona os métodos do programa de emagrecimento da esposa de Arthur Aguiar, que é finalista do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo.

"Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar Esse tipo de 'conselhos' para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia. E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista", dizia a postagem.

Vale lembrar que Maíra e Luana vem trocando várias farpas nas redes sociais. Tudo começou quando a apresentadora criticou o fato de Arthur Aguiar, que traiu a esposa diversas vezes, ter vencido o paredão do 'BBB 22' contra Jade Picon. Logo depois, a coach rebateu a declaração da atriz dizendo que ela traiu Rodrigo Santoro quando namorava o ator. E não parou por aí. A apresentadora disse que a presença do ator na casa mais vigiada do Brasil a incomodava. Maíra ficou bolada e acusou a ex-mulher de Pedro Scooby de gostar de 'tumulto'.