Após término de casamento, Mirella passeia agarradinha com youtuber australiano

Rio - Parece que a fila andou para a MC Mirella! A funkeira, que estava solteira desde o fim de seu casamento com Dynho Alves, foi flagrada agarradinha com o youtuber australiano Harry Jowsey durante passeio em um shopping de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira.

Jowsey já participou de programas como "Inventions That Changed History", "The AM Show", "The Simonetta Lein Show", "Match If You Can" e "Brincando com Fogo". Mais cedo, o youtuber Matheus Mazzafera postou um vídeo em que Mirella aparece olhando uma foto dela com Harry Jowsey e provocou: "Apaixonada".

