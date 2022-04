Mart'nália curte dia de sol na praia com a namorada

Rio - A cantora Mart'nália, de 56 anos, aproveitou a tarde ensolarada de quarta-feira para curtir uma praia. A artista esteve no Aropoador, na Zona Sul do Rio, acompanhada por sua namorada, a empresária Nanda Lima. As duas assumiram o romance em dezembro do ano passado, quando Mart'nália fez uma postagem se declarando para a namorada.

"Parabéns, meu amorzinho, minha Patinha,taradinha da Estrela ,borboleta, pingucinha do meu coração eterno! Te desejo tudo de mais lindo que a vida possa te proporcionar e que o Deus continue te iluminando porque tu é parceira e é maneira! Rsrsrs Saúde", escreveu a cantora, na ocasião do aniversário de Nanda.

