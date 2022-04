Susana Naspolini passeia em shopping na Zona Sul do Rio - Dan Delmiro / Ag. News

Publicado 28/04/2022 10:26

Rio - Susana Naspolini deu um passeio em um shopping na Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira. A jornalista, que está tratando um câncer, aproveitou para almoçar com uma amiga e falou sobre seu tratamento contra a doença. "Aos poucos, estou voltando à minha rotina normal. Estou em tratamento, cuidando da saúde, me alimentando bem e em breve estarei fazendo minhas caminhadas pela Lagoa", afirmou a repórter do "RJTV", de acordo com a agência de imagens Ag. News.

Susana Naspolini contou que foi diagnosticada com a doença pela quinta vez em março. Ela revelou que o câncer não estava regredindo com medicação via oral e que precisaria fazer uma quimioterapia venosa. "Fui fazer o exame de rotina e ele mostrou que a quimioterapia oral que eu fazia não estava dando o resultado esperado. Tinha aparecido uma manchinha nova que não era para estar lá. Agora, passamos para uma quimioterapia venosa".