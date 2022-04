MC Gui esqueceu de conta e luz de sua casa foi cortada - Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 14:36

Rio - MC Gui relatou para os seguidores que não pagou a conta de luz e a energia elétrica de sua casa foi cortada. Morando sozinho, os pais do funkeiro estão confirmados na nova temporada do 'Power Couple', da Record TV, o ex-participante de 'A Fazenda' explicou a situação inusitada nas redes sociais.

fotogaleria "Ó que legal morar sozinho. Acordei com o interfone dizendo: 'o cara da empresa de luz veio cortar sua luz'. Rapaz, não pago conta, não pago nada. Essa vida de morar sozinho vou te contar, viu. Entenda, não é que eu não quis pagar, é que eu esqueci", contou.

O funkeiro brincou com a situação e explicou o motivo de ter esquecido e pagar a conta. "O cara veio cortar a minha luz e não estou acreditando. É isso, mano, comecei a morar sozinho há pouco tempo, morei uma vez só, mas era tudo no débito automático. Hoje, vou pôr de novo porque falar pra vocês: a maior vergonha descer lá com o cara querendo cortar minha luz. Ainda bem que não era só a minha, a vizinha também. Suave", disse.