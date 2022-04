Luan Santana levou namorada para conhecer sua família em Campo Grande, MS - Reprodução/Instagram

Luan Santana levou namorada para conhecer sua família em Campo Grande, MSReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 15:42

Rio - Luan Santana dividiu com os seguidores os registros da viagem que fez com a namorada, Izabela Cunha, para sua terra natal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A influenciadora conheceu e posou com os familiares do amado.

fotogaleria "Sexta tem o 1º #LuanCityFestival em CAMPO GRANDE MS, MINHA TERRA! Fiz questão de vir absorver a energia de Jaraguari, a primeira cidade que ouviu a minha voz. Encontrei meu tio, meus primos e lugares que o progresso mudou mas que conservam minhas pegadas e minhas digitais, em cada palmo desse chão. Obrigado meu Deus por ter a oportunidade de voltar e dizer: eu consegui", celebrou.

O cantor fez questão de nomear os familiares que apareceram nas imagens. "Ps: na 1ª foto são meus primos e meu tio Leonidas, na 2ª a casa da minha vó Ivanir, onde eu passei a melhor infância possível, na 4ª o sindicato rural onde eu gravei aquele primeiro MD da Falando Sério, 5ª a cachoeira onde eu pescava quando era guri, na 6ª é meu amor e um pôr-do-sol incrível do MS", concluiu.