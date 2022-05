PK Delas fala sobre a morte de MC Kevin em podcast - Divulgação

Publicado 05/05/2022 09:07

Rio - O rapper PK Delas participou do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, na noite de terça-feira e falou sobre a morte do amigo MC Kevin. O funkeiro caiu da varanda de um hotel na Zona Oeste do Rio no dia 16 de maio do ano passado. PK Delas afirmou que Kevin esteve em sua casa pouco antes de morrer e que não faz ideia do que realmente aconteceu com o cantor.

"Ninguém sabe, até hoje eu não sei qual é a verdade. Ele saiu lá de casa e depois que ele saiu eu fui dormir. Eu liguei pra ele às 16h e ele já não me atendia. Aí eu liguei pro DJ, que disse: ‘caraca, tu viu o que aconteceu com Kevin?’. Eu não acreditava. Fiquei preocupado pela hora que ele tinha saído lá de casa, tinha bebido, já estava muito louco do dia anterior . Eu liguei pra uns dos moleques e eles confirmaram que realmente tinha acontecido", disse.

PK Delas também contou que não tinha uma boa relação com Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, mas que isso mudou. "A mulher dele não me conhecia. A Deolane tinha um trauma de mim absurdo, me odiava. Não tivemos oportunidade de nos conhecer antes. A gente se conheceu nesse dia e ela mudou a percepção dela, porque tivemos a oportunidade de trocar uma ideia. Mas ela tinha uma neurose absurda de mim por causa do nosso histórico. Ele solteiro e eu também era, tivemos algumas vivências juntos, aí ele começou a namorar, mas nunca tive nada contra ela", disse.

"No meio do caminho, como ela não me conhecia, ela achava que eu que chamava muito ele pra ‘revoada’. Depois que a gente se conheceu ela disse: ‘caraca, tinha outra impressão sobre você, achava que você era malucão, mas tu é um moleque maneiro'", finalizou.