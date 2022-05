Virginia Fonseca e a filha - Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2022 12:40

Rio - Virgínia Fonseca usou o Instagram, nesta quarta-feira, para desabafar sobre as críticas que tem recebido pelo fato de sua filha, Maria Alice, de dez meses, ter uma babá. A digital influencer disse que sua rotina é difícil e que precisa de ajuda para se dedicar ao trabalho. Ela, que está grávida do segundo filho com o cantor Zé Felipe, ainda confessou que ver esse tipo de comentário a deixa mal.

"Ontem postei um Reels aqui e li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe porque tenho babá e porque trabalho e não fico 24h com minha filha. Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe para a Maria. Ver esse vídeo na rede social vizinha me deu a certeza de que sou a melhor mãe que eu posso ser, dentro da minha realidade. Não nasci rica e tudo o que tenho foi através do meu trabalho e tudo que vou deixar para os meus filhos também é através dele! Eu não preciso parar de trabalhar e ficar com minha filha 24h para respeitarem minha maternidade", comentou.

Virgina ainda reforçou o amor que tem pela filha e mandou um recado para os fãs: "Eu amo mais que tudo meus filhos, tudo o que eu faço é por eles! Que Deus toque o coração dessas pessoas que julgam todo tempo o amor de uma mãe e que elas aprendam que cada mãe tem sua realidade e não é por isso que ela menos mãe! Não duvidem do amor de uma mãe por um filho, isso é desumano", disse.