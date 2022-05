Flávia Alessandra deixa a academia com look coladinho

Rio - Flávia Alessandra, de 47 anos, caprichou na escolha do look para se exercitar nesta quinta-feira. Com um conjunto de calça e body roxo, a atriz esbanjou forma ao ser clicada por um paparazzo ao sair de uma academia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Nas ruas da região, a esposa de Otaviano Costa aproveitou para falar ao celular.

Relatar erro