Tadeu Schmidt contou que família usa roupas iguais nas viagens Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2022 16:45

Rio - Iniciando suas férias após o término do 'BBB 22', Tadeu Schmidt aproveitou a quinta-feira (05) para relembrar as viagens realizadas em família, porém um detalhe nos registros compartilhados no Instagram pelo apresentador chamou atenção dos internautas: as roupas iguais.