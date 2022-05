Natália Deodato faz teste de gravidez: ’Deu negativo’ - Reprodução Internet

Natália Deodato faz teste de gravidez: ’Deu negativo’Reprodução Internet

Publicado 05/05/2022 14:23

Rio - Depois de muita especulação nas redes sociais, a ex-BBB Natália Deodado resolveu fazer um teste de gravidez para acabar com os boatos de que teria engravidado de Eliezer durante a sua participação no "BBB 22". Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a ex-BBB recebeu várias perguntas sobre a suposta gestação.

"Meus amores. Não estou grávida. Mas vocês falaram tanto disso que eu até fiz um teste. Negativo, graças a Deus", comemorou a mineira. "Só pra lembrar: preservativo sempre. Nem só reprodução, mas por proteção", afirmou a ex-BBB.