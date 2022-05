Grávida de gêmeos, Isabella Scherer diz que se inspirou em Rihanna para usar sapatos de salto alto - Reprodução/Twitter

Publicado 05/05/2022 17:23

Rio - No quinto mês da gravidez de gêmeos, Isabella Scherer decidiu calçar sapatos de salto alto para participar de um evento nesta quinta-feira (5). A campeã do "MasterChef Brasil" mostrou o look completo nas redes sociais e revelou que se inspirou na cantora Rihanna ao combinar um modelito preto com o vestido e sobretudo que elegeu para o compromisso.

"Eu não sou uma mãe normal. Sou a mãe legal", declarou a atriz de 26 anos, em inglês, na legenda das fotos publicadas no Twitter. Nos comentários, uma fã destacou a escolha dos sapatos: "Está parecendo a Rihanna andando de salto fino grávida, acho chique", escreveu, citando a artista, que está grávida de oito meses do primeiro filho com o rapper A$AP Rocky.

Em resposta, Isabella confirmou que teve a cantora como inspiração: "Só tive coragem depois de ver ela quase parindo e de salto", brincou a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. A mamãe de primeira viagem espera um menino e uma menina, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

Confira:

“I’m not a regular mom. I’m cool mom” pic.twitter.com/iqh4O7nmNu — Isabella Scherer (@isabellascherer) May 5, 2022