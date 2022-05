Juliana Paes participou do ’PodDelas’ desta quinta-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2022 19:36

Rio - Juliana Paes emocionou o público no papel de Maria Marruá no remake de 'Pantanal', exibido pela TV Globo, e durante participação no 'PodDelas' desta quinta-feira (05) a atriz explicou o motivo de Rogério Gomes, diretor da trama, contar a história de sua personagem em poucos capítulos da trama.

fotogaleria "Originalmente, a gente tinha a participação de Maria Marruá em 20 episódios. Mas mesmo antes da estreia, Rogério Gomes achou que se demorasse muito a apresentar os novos personagens, o público ficaria tão apegado aos da primeira [fase] que demoraria a embalar. É um ajuste fino que precisa fazer, contar a história que precisa ser contada, mas não se demorar tanto de maneira que as pessoas fiquem tão apegadas à primeira fase que não mergulhem na segunda", contou.

A atriz afirmou não levar em consideração o número de capítulos em que aparece, mas em causar impacto no público. "Eu não faço conta de quantos capítulos eu vou estar. O meu desejo, o desejo do ator, é tocar o coração das pessoas, emocionar. Acho que essa missão a gente conseguiu", afirmou. Juliana Paes ainda confessou que segue acompanhando a novela mesmo após a morte de sua personagem e a mudança de fase no folhetim.

"Eu assisto. As pessoas acham que a gente sai e deixa o projeto. Em 'Pantanal', aconteceu alguma coisa diferente ali. Foi um momento de maturidade íntima, não só profissional. Maria Marruá mexeu com sensações que não tinha noção quando fui convidada para fazer. Essa paixão toda veio no olhar da personagem. A temática da mãe, da perda do lugar onde se mora, da identidade... a solidão é um tema que me emociona muito. Parece que juntaram tudo numa personagem só, e mexeu com meus botões mais profundos."