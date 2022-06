Thaila Ayala e o marido, o ator Renato Góes - Reprodução

Publicado 16/06/2022 10:31

Rio - A atriz Thaila Ayala fez um desabafo no Instagram, na noite desta quarta-feira, e lamentou o fato de algumas mulheres mandarem nudes para seu marido, o ator Renato Góes, que recentemente viveu o personagem José Leôncio na primeira fase de "Pantanal". Thaila contou que muitas pessoas mandam fotos das partes íntimas para o ator e que mal sabem que ela também vê tudo.

"Você, mulher, que manda foto da sua bunda, dos seus órgãos genitais, do seu peito para homens casados... juro, quem puder me responder, é verdadeira minha curiosidade, de verdade, eu morro de vontade de entender o que se passa na cabeça", iniciou a atriz.

Thaila ainda citou o desrespeito dessas mulheres para com ela, que está no puerpério. "Se ela não se respeita ou se ela acha que isso tudo bem, massa, porque cada um é cada um, seu corpo, suas regras. Agora, você desrespeitar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, que não te desrespeitou, você desrespeitar um casamento, uma mulher que, detalhe, está no puerpério. Eu fico tão constrangida de ser da mesma raça às vezes. Mal sabem que eu vejo tudo, que eu sei de tudo", disse. Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de apenas seis meses.

Na legenda do vídeo, Thaila seguiu lamentando esse tipo de comportamento. "O que faz uma mulher se colocar nesse papel? E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de seis meses, no puerpério, é muito bizarro. Será que essas pessoas têm noção que elas podem destruir uma família com isso? Pois já vi isso acontecer de perto", afirmou.

A atriz Débora Nascimento, que se separou de José Loreto em 2019 após descobrir algumas mensagens comprometedoras, deu apoio a Thaila. "Você viu mesmo acontecer de perto", disse nos comentários. "Muito se fala sobre empatia, mas pouco se faz. Se nós não nos ajudarmos, quem vai? Bora se respeitar mulherada!", escreveu Fiorella Mattheis. "Também queria entender! Também vejo absurdos e fico de boca aberta!", disse a ex-BBB e ex-participante de "A Fazenda" Flávia Vianna.