Marcius Melhem e Dani Calabresa brigam na Justiça - Reprodução

Marcius Melhem e Dani Calabresa brigam na JustiçaReprodução

Publicado 16/06/2022 13:15 | Atualizado 16/06/2022 13:21

Rio - Ex-diretor de Humor da TV Globo, Marcius Melhem usa uma série de mensagens trocadas entre ele e a humorista Dani Calabresa para tentar se defender das acusações de assédio e importunação sexual, pelas quais responde na Justiça desde 2020. O colunista Ricardo Feltrin, do "Uol", publicou as conversas, datadas de 2016 a 2019, que constam dos autos da investigação.

fotogaleria

Ainda de acordo com o colunista, em sua defesa, Dani Calabresa diz que "fingia não perceber os excessos" e que tinha "sentimentos de medo, receio e de ojeriza". Ela afirma que "fingia normalidade para preservar sua carreira" e acusa Melhem de prejudicá-la na Globo.

Nos depoimentos, também segundo Feltrin, o ex-diretor de Humor admite que "deu em cima" de Dani Calabresa após a separação dela e de Marcelo Adnet, em 2017, e nega ter assediado a humorista ou ter feito algo agressivo ou nocivo contra ela. Ele também alega que Calabresa retribuía as mensagens e mandava textos de cunho erótico para ele.

Segundo Feltrin, a primeira troca de mensagens do processo é datada de 27 de novembro de 2016. Dani Calabresa agradece Melhem por ele tê-la indicado para um programa de humor da Globo. "Obrigada, você me trouxe para trabalhar, mas você não tem ideia de como sou feliz no Zorra. Dois anos de um trabalho feliz demais! OBRIGADA", escreveu Dani Calabresa. "Meu amor. Eu que agradeço a confiança. Fico feliz demais com a sua indicação. Tá só começando. Vamos juntos", respondeu Melhem.

Em junho de 2017, há uma outra troca de mensagens com menção a nudes. "Obrigada mil vezes por lembrar de mim (emoji coração) melhor convite", disse a humorista. "Te amo sem você me mandar um nude, olha que puro! É nosso! Eu sou eternamente grato por confiar em mim. E vou te fazer muito feliz. Ainda na Globo. Tá só começando", respondeu Melhem.

O ex-diretor usa uma troca de mensagens específicas para se defender e dizer que os dois se beijaram de forma consensual em uma festa. "Ei, Dani! Se você lembra o que a gente falou ontem? rsrs ? esse recado prova que a gente trocaria mensagens no dia seguinte (coraçãozinho). Adorei toda maluquice da festa de ontem (emoji de um dançarino e de uma placa 'proibido para menores de 18). O que você não lembrar eu te conto (piscadinha). Beijo, Marcius (o que não é nada frio)", disse Melhem.

"Meu Deus bom dia rs (emojis de macaquinhos tampando os olhos). Não lembro o que a gente 'falou', só dos 7 GINS que eu tomei? E de alguns beijos (macaquinho, coração, gotinhas)", respondeu Dani.

"Hahah bom dia. Eu, como não bebo, lembro de mais um pouquinho. Dos beijos e de algumas coisinhas mais. Adorei toda a loucura de ontem. Entendeu por que não fico nas festas? Eu fico bêbado junto. Manda beijo pra Maíra. Pessoal tava combinando uma festinha/videokê lá em casa sábado que vem, dia 11. Bora?", disse Melhem.

"Tô saindo do Zorra (macaquinho) ahahah. Mas embalo minha amiga Maira num plástico bolha e mando pra sua casa (piscadinha)", respondeu Dani, fazendo referência a uma amiga que também teria beijado Melhem na festa.

Procurados, os dois não quiseram comentar, já que o processo segue sob segredo de Justiça.

Investigações

Dani Calabresa fez a denúncia contra Marcius Melhem em dezembro de 2019 e a emissora investigou o caso internamente. O Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DDA) encerrou o caso em 2020. Dani, então, recorreu à Polícia Civil e ao compliance da emissora.

Atualmente, existe uma investigação em andamento na Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) no Rio; uma ação cível movida por Melhem contra Calabresa por danos morais, e outra ação da humorista contra o ex-diretor por ele ter exposto a troca de mensagens entre ambos. Os três processos correm em segredo de Justiça.