Simone faz primeiro show sozinha sem Simaria, que está afastada por motivos médicos - Reprodução

Simone faz primeiro show sozinha sem Simaria, que está afastada por motivos médicosReprodução

Publicado 17/06/2022 08:32

Rio - A cantora Simone se apresentou sozinha no palco da Festa do Tomate, em Paty do Alferes, no Rio, na noite desta quinta-feira. Durante toda a apresentação ela fez questão de falar sobre a irmã, Simaria, e disse que talvez tenha exagerado nos cuidados que tinha com ela.

fotogaleria

"Alegria estar com vocês nesta noite. Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege", disse Simone ao público, em vídeo divulgado nos Stories pelo fotógrafo Fred Pontes.

A data do show, inclusive, coincidiu com o aniversário de Simaria. A sertaneja ganharia um bolo da produção do evento. Simone pediu ao público que cantasse parabéns para sua irmã. "Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registro que independente das nossas diferenças, você é a cosia mais importante da minha vida. Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que você recebe ao meu amor", disse Simone no palco.

Antes do show, Simone já havia se pronunciado nos Stories sobre o afastamento da irmã . "Estou aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus a abençoe e a guarde. Estou aqui para cumprir nossa jornada de trabalho. Conto muito com o carinho de vocês", disse.

A informação de que Simaria se ausentaria dos shows foi confirmada pela assessoria de imprensa das artistas que representa a dupla na tarde de quinta. O comunicado afirma que Simaria se afastará por motivos médicos e que Simone vai cumprir a agenda de shows da dupla.

Nos últimos dias, os desentendimentos entre as irmãs se tornaram assunto na mídia. As duas já haviam trocado farpas no "Programa do Ratinho" e também durante um show no São João de Caruaru, em Pernambuco, quando Simaria chegou com 1h20 de atraso.

Na segunda-feira, Simaria comemorou seu aniversário antecipadamente e a dupla parecia estar bem. Elas ignoraram o assunto das brigas. No entanto, em entrevista ao colunista Leo Dias, do "Metropoles", Simaria afirmou que se dá muito bem com a irmã, mas que se sente recriminada por ela.

"O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse.

Confira o comunicado sobre o afastamento de Simaria:

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!" Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes".

Simone fala pela sobre o afastamento da Simaria. A turnê já está rolando, Simone se apresenta sozinha. pic.twitter.com/ixcqDnHco8 — Taty (@TatyBor82705548) June 17, 2022