Nicole BahlsReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2022 12:41 | Atualizado 17/06/2022 12:50

Rio - Nicole Bahls fez revelações sobre sua vida sexual em entrevista ao podcast "Papagaio Falante". A ex-panicat afirmou que em sua primeira e única tentativa de praticar esta posição, sentiu muita dor.

"Eu deixo para as bichas usarem. Doi muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá pra mim, não. Elas (as 'bichas') têm o talento dela, e eu tenho o meu na frente", afirmou.

Durante o bate-papo, Nicole também falou sobre o breve romance que teve com Neymar no passado. "Ele é muito simpático, cheirosinho, acabei dando um beijinho nele", disse a musa, que garantiu que não fez mais do que beijar o jogador de futebol.