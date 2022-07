Ellen Jabour é criticada pelos internautas - Reprodução do Instagram

Publicado 18/07/2022 11:10

Rio - Ellen Jabour foi criticada pelos internautas ao reclamar, através do Twitter, neste domingo, de manifestações políticas de bandas durante shows. O bafafá começou quando a modelo compartilhou na rede social uma notícia da 'Rolling Stone' sobre a apresentação de retorno do Rage Against the Machine, nos Estados Unidos. A publicação ironizava o fato dos fãs reclamarem do grupo abordar temas sociais e políticos nas apresentações, sendo que a maior parte do trabalho deles aborda esses tipos de assuntos.

"Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir! Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó", comentou a apresentadora, se referindo ao show de Roger Waters em São Paulo, em 2018. Na época, ele exibiu no telão a hashtag #EleNão, contra o governo Jair Bolsonaro.

Logo depois, alguns internautas criticaram o comentário de Ellen. "Não existe possibilidade de dissociar Roger Waters e RATM de política, Ellen. Fazem isso a carreira toda, as canções são veículos para retratar como enxergam o mundo. Quem não partilha das visões deles pode optar por outro programa. Ou curtir de boa, sem criar caso", comentou um. "Pra quem reclama de política em show do Rage Against the Machine, eu não me surpreendo com mais nada. Os caras são conhecidos pela visão política revolucionária e cantam isso nas músicas", disse outro. "A pessoa não conhece sobre o artista e vai no show, tá pedindo né?", ironizou um terceiro.

Na manhã desta segunda-feira, Ellen se explicou: "Gente, vocês não entenderam! Não estava me referindo à letras de música sobre política mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters por exemplo veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão", destacou.

Veja os comentários:

