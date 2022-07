Irmã de Paulo Gustavo filmou Caetano Veloso e Déa Lucia cantando juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2022 12:23 | Atualizado 17/07/2022 12:24

Rio - A irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, encantou os seguidores ao compartilhar o vídeo de um momento especial entre dona Déa Lucia e Caetano Veloso. Na madrugada deste domingo, Ju publicou o registro em que a mãe do humorista e o artista cantam juntos, impressionando os fãs com a sintonia.

No vídeo, a dupla faz uma versão delicada e descontraída de "Bésame Mucho", canção de origem mexicana que fez sucesso com versões de João Gilberto, Andrea Bocelli e até dos Beatles. "Sonho!", disse Ju Amaral, na legenda da postagem feita no Instagram. Nos Stories, a diretora assistente brincou com a reação de Déa Lucia ao momento: "Para tudo! Mamãe fez xixi na calça de tão nervosa (risos)".

A mãe do ator Paulo Gustavo fez questão de comentar a postagem com um recado para Caetano e sua esposa: "Ontem vivi um sonho. Obrigada, Paula Lavigne e Caetano, por tanto carinho. Família linda", declarou.

O vídeo ainda rendeu diversos elogios para a dupla nos comentários da publicação. "Que delícia", escreveu Astrid Fontenelle. "Dois amores meus", comentou Preta Gil. "Ah, que emoção!", afirmou Dani Calabresa. Thales Bretas, Marcus Majella e Carolina Dieckmann foram outros nomes que mandaram corações como forma de carinho.

