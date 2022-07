Anitta pede a petistas que não usem sua imagem para promover o partido e seus candidatos - Reprodução/Twitter

Publicado 17/07/2022 09:42 | Atualizado 17/07/2022 09:43

Rio - Após revelar que pretende votar em Luis Inácio Lula da Silva nas próximas eleições presidenciais, Anitta mandou um recado direto para o Partido dos Trabalhadores (PT), na tarde deste sábado. Em postagem no Twitter, a cantora avisou que não quer ter sua imagem associada ao partido e aos seus candidatos, explicando que seu apoio a Lula é apenas para se posicionar contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort nessas eleições", declarou a cantora, citando o vilão da saga 'Harry Potter' como referência a Bolsonaro.

Anitta ainda explicou ter realizado "muitas pesquisas" antes de escolher Lula como o candidato em quem votará, e esclareceu que pretende dar visibilidade apenas para a campanha do ex-presidente. "Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição", continuou.

"Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês, porque quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar à vontade que eu não sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados, etc., e tirar minhas próprias conclusões", finalizou.

O pronunciamento da Poderosa veio após o perfil de Twitter do PT em São Paulo compartilhar uma foto em que Anitta "faz o L" com a mão direita. A sequência de postagens da artista dividiu a opinião dos seguidores, com fãs defendendo a atitude da famosa, enquanto outros internautas acusaram a cantora de oportunismo.



No entanto, o próprio ex-presidente Lula respondeu os tweets da artista: "Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz".

Ainda usando referência da fantasia escrita por J. K. Rowling, a carioca replicou: "Então, 'vamo que vamo', Dumbledore... Defendendo a sonserina pela democracia, gente. Pois achei tudo", escreveu. Um internauta ainda criticou a cantora por citar 'Harry Potter' em postagens sobre política, ao que Anitta rebateu: "Estamos no twitter, amor. Público jovem = linguagem jovem. Na internet vence quem viraliza mais. Seriedade demais não viraliza infelizmente. Só não enxerga quem não quer", disparou.

