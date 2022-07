Ricky Martin é acusado de violência doméstica e de manter relação incestuosa com sobrinho - Reprodução/Instagram/Daniela Vesco

Publicado 17/07/2022 10:55

Rio - Após ser revelado que Ricky Martin é acusado de violência doméstica e incesto por um sobrinho, o advogado do cantor veio a público para negar as acusações. A defesa do artista insiste que as queixas foram feitas baseadas em informações falsas, depois de Martin receber uma ordem de restrição no início de julho.

"Ricky Martin não está, nunca esteve e nunca estará, envolvido em qualquer tipo de relacionamento romântico ou sexual com o sobrinho dele. Essa ideia não é apenas mentira, é asquerosa", declarou o advogado do artista ao site norte-americano 'Vulture'. Ele ainda afirma que a vítima sofre "problemas de saúde mental profundos". "Todos esperamos que este homem receba a ajuda de que precisa com tanta urgência. Mas, acima de tudo, estamos ansiosos para que este caso terrível seja arquivado assim que um juiz analisar os fatos", completa.

O caso teve início no dia 2 de julho, quando foi divulgado que a Justiça de Porto Rico emitiu uma ordem de restrição contra Ricky Martin. O cantor enfrenta uma denúncia de violência doméstica feita sob a Lei 54, que garante o anonimato às vítimas. Na ocasião, representantes do artista disseram que "as alegações contra Ricky Martin são completamente falsas e fabricadas".

No entanto, a identidade da vítima foi exposta por Eric Martin, irmão do cantor, em live no Facebook, em que revelou que as denúncias de abuso, agressão e incesto foram feitas por Dennis Sanchez, filho de Vanessa Martin e sobrinho de Ricky. Um julgamento está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, dia 21, e o cantor pode receber uma pena de 50 anos de prisão, se for condenado.

O jovem de 21 anos alega ter se relacionado com o ex-integrante do grupo Menudo durante sete meses e, com o término, teria sido perseguido pelo tio, que não aceitou o fim da relação. Depois de denunciar Ricky, Dennis entrou com uma ordem de restrição temporária contra o artista porto-riquenho, que estaria telefonando e rondando a casa do sobrinho há dois meses, desde que o relacionamento foi interrompido.

Ricky Martin é casado há cinco anos com o pintor sueco Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos.