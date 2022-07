Xuxa presenteia filho da ex-paquita Tatiana Maranhão com réplica de uniforme usado por Ayrton Senna - Reprodução/Instagram

Xuxa presenteia filho da ex-paquita Tatiana Maranhão com réplica de uniforme usado por Ayrton Senna

Publicado 16/07/2022

São Paulo - Xuxa Meneghel foi bem criativa ao presentear o filho de Tatiana Maranhão com uma réplica do uniforme que Ayrton Senna usava durante as corridas de Fórmula 1 na década de 1990. João Felipe é filho da ex-paquita e atual assessora da apresentadora e o menino ficou muito feliz com o presente.

"Quando sua amiga acerta em cheio no presente... Obrigada, Xu e Ju! Amo vocês", escreveu ela em agradecimento ao casal Xuxa e Junno Andrade.

Sequencialmente, Tatiana compartilhou um vídeo mostrando que o João não quer tirar o figurino nem mesmo para ir à escola. "Eu vou assim! Pode sim, o uniforme do colégio também é azul e branco", disse ele enquanto ficava abraçado com o capacete amarelo.

Junno se divertiu com o garoto e também comentou: "Melhor a escola mudar o uniforme, vai ser mais fácil".

Para quem não se lembra, Xuxa namorou com o tricampeão de Fórmula 1 entre 1988 e 1989. Em uma entrevista ao "Fantástico", a eterna Rainha dos Baixinhos chegou a confessar que planejava conversar com Ayrton Senna para que voltassem a namorar quando ele sofreu um acidente, durante uma competição em Ímola, na Itália, em 1994.