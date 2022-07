Viih Tube posta vídeo com ex-namorados e revela ter 'amizade com todos' - Reprodução/Instagram

Viih Tube posta vídeo com ex-namorados e revela ter 'amizade com todos'Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 09:59

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira, para interagir com fãs e relembrou os namoros que teve antes de engatar o romance com Eliezer, do "BBB 22". Respondendo uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo em que aparece com seus três ex-namorados: Bruno Magri, Luis Mariz e Lucca Louzas.

fotogaleria

"Tenho três ex-namorados e tenho amizade normal com todos", declarou a youtuber na legenda do vídeo em que brinca com rapazes, citando três espécies de cobras diferentes.

Anteriormente, Viih Tube tinha revelado aos seguidores que está com uma dermatite de contato no pescoço e na parte alta do colo. Durante a interação nos Stories, um internauta aproveitou para perguntar se a famosa tem recebido cuidados de Eliezer, com quem vive um affair "sem rótulos": "Gente, ele cuida muito de mim. Foi ele que ficou passando gelo aqui, lembrou da pomada, do remédio, ficou observando se estava melhorando e, às vezes, parece mais preocupado do que eu. Ele cuida de mim sim", afirmou.