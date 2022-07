Gretchen - Reprodução

GretchenReprodução

Publicado 16/07/2022 14:48

Rio - Ao lançar seu novo single, "Fênix do Amor", Gretchen aproveitou para revelar o pensa sobre a política brasileira. Sem revelar em quem pretende votar nas próximas eleições presidenciais, a cantora de 63 anos declarou que gostaria de ver uma mulher assumindo o cargo de chefe do Estado. Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, no site 'UOL', a artista afirmou que pretende seguir o exemplo de Anitta e expor seu posicionamento político no momento ideal.

"Esse negócio de política é algo complicado. Tenho seguidores de todas as idades, religiões e posicionamentos. Mas, é lógico, no momento certo, vou me posicionar. Não tenho dúvidas, e acho que os outros precisam respeitar a sua escolha e ponto final. Não existe essa de não ter lado, tenho meu lado político e, no momento certo, ele será falado", afirmou.

Em seguida, Gretchen sugeriu que não tem preferência por Lula nem Bolsonaro, que encabeçam as pesquisas entre os pré-candidatos à presidência. "O meu posicionamento seria por uma mulher. Nos traria algo que é o que nós mais queremos: sensatez e pés no chão. Queria uma mulher jovem, com pensamentos importantes. Eu me posicionaria a favor dela. Mas, neste momento, a gente precisa se posicionar a favor do que é melhor para o Brasil dentro do cenário que vivemos", opinou a famosa.