Fernanda Vasconcellos posta vídeo amamentando Romeo, seu primeiro filho com Cássio ReisReprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 10:35 | Atualizado 16/07/2022 10:40

Rio - Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores, nesta sexta-feira, ao postar um vídeo em que aparece amamentando Romeo, seu primeiro filho com Cássio Reis. Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu com o neném no colo e agradeceu uma amiga pela indicação de uma almofada própria para a amamentação.

"Eu não poderia deixar de fazer esses stories para você, que me salvou com essa almofada. Olha quem está gostando. Não sei quem está gostando mais, se sou eu, ou se é ele", brincou a artista, enquanto mostrava o momento fofo com o filho, que nasceu no último dia 28.

Anteriormente, Fernanda compartilhou outro vídeo em que comparava as noites em claro para amamentar Romeo com outros períodos de sua vida. "Eu estava pensando assim, de madrugada, acordada para dar de mamar: 'quando era adolescente e ficava na rua até seis da manhã não achava ruim, né?' Eu não achava nada ruim", comentou a atriz, ao lado do apresentador Cássio Reis.

Fernanda e Cássio estão juntos desde 2015. Romeo é o primeiro filho da atriz e segundo herdeiro do apresentador, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto do casamento com Danielle Winits.