Juliano Cazarré comemora após filha com cardiopatia rara deixar a UTIReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 20:32

Rio - Juliano Cazarré fez uma nova transmissão ao vivo pelo Instagram, na tarde desta sexta-feira, para contar que sua filha recém-nascida deixou a UTI do hospital onde segue internada. O ator comemorou a novidade e agradeceu o apoio que tem recebido dos seguidores desde o nascimento de Maria Guilhermina, que foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara.

"Nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Estamos muito felizes aqui em casa, comemorando", declarou ele, que está no Rio para gravar "Pantanal" e cuidar dos outros quatro filhos, enquanto sua esposa acompanha Maria Guilhermina em São Paulo.

Na última terça-feira, Letícia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar um desabafo após quase um mês com a filha internada. "Hoje completamos 21 dias de UTI. Três longas semanas. Longe de casa, com uma saudade dolorida dos filhos, do meu Juliano Cazarré, da minha vida normal, das minhas amigas. Hoje me sinto cansada, mas tenho certeza de que é aqui que eu tinha que estar. Então, pedindo humildemente mais forças a Deus e orações de você, sigo em frente com confiança", declarou a jornalista.

Maria Guilhermina nasceu no dia 22 de junho, tendo sido diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein, descoberta nos exames pré-natais. A filha de Juliano e Letícia Cazarré precisou passar por uma intervenção cirúrgica logo após o nascimento para fazer um reparo importante no coração e segue em recuperação.

