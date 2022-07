Arthur Picoli, do ’BBB 21’ - Reprodução/Instagram

Arthur Picoli, do ’BBB 21’Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 19:06 | Atualizado 15/07/2022 19:21

Rio - O ex-BBB Arthur Picoli, que ficou conhecido nas redes sociais pelo corpo sarado, revelou em entrevista ao Gshow que já foi sondado para para participar de uma plataforma de conteúdo adulto, febre entre os famosos.

fotogaleria

O instrutor de crossfit declarou que a oferta era quase indecente. "Teve o convite, eles até simularam possíveis ganhos e era uma inicial de 500 mil reais", relatou. O ex-brother explicou o motivo de não ter aceitado a oferta milionária. "No BBB todo mundo me via, mas tenho vergonha da exposição. Não sei explicar. Acho certíssimo quem faz e está ganhando uma grana, mas tenho vergonha. Acho que não levaria jeito e, por isso, não ganharia uma grana com isso (risos)" ressaltou.

Arthur faz suspense sobre projetos, mas garantes que quer buscar coisas novas e se especializar. "Trabalhei como modelo, desfilei, mas quero coisas dentro do jornalismo, educação física, aprender outros esportes. Quero aprender outro idioma, estou iniciando aulas de inglês. Teve uma proposta para atuar, mas ainda não posso falar", explicou.