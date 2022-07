Gkay participa do ’Saia Justa’ - Divulgação/Globo

Gkay participa do ’Saia Justa’ Divulgação/Globo

Publicado 15/07/2022 12:04

Rio - Gkay participou, nesta quarta-feira (13), do pragrama "Saia Justa", na GNT, e falou um pouco sobre a dificuldade de agradar o público com sua aparência. A influenciadora conta que tem tentado se moldar a padrões de beleza impostos pela sociedade por anos.



fotogaleria

"Quando eu falo isso 'me deixe ser feia em paz', é que as pessoas acham meu comportamento feio, meu jeito de vestir feio, minha maquiagem feia, meus procedimentos feios, mas eu não acho. Isso me agrada, sou feliz assim", resumiu Gkay. "Tentei me encaixar e não consegui. É o meu jeito, não tem como lutar contra o que sou", completou a influenciadora.

Recentemente, Gkay foi alvo de críticas pela escolha da roupa para festa de Luciano Huck.