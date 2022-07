Tirullipa faz desabafo após ser alvo de mandado de busca e apreensão - Reprodução/Instagram

Tirullipa faz desabafo após ser alvo de mandado de busca e apreensãoReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 21:10 | Atualizado 15/07/2022 21:11

Rio - Tirullipa falou nas redes sociais pela primeira vez após receber a Polícia Civil em sua casa com um mandado de busca e apreensão . Nesta sexta-feira, o humorista usou os Stories do Instagram para esclarecer a situação e garantiu que não tem envolvimento com a Betzord, empresa de jogos e apostas esportivas com quem diz apenas ter realizado uma publicidade há quase um ano atrás.

fotogaleria

"Tenho 26 anos de carreira, e eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa. Jamais! E nunca irei me envolver", declarou o comediante.

Em seguida, o ator explicou sua ligação com a Betzord: "Não tenho relacionamento com essa empresa. Quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia descobriu algumas coisas sobre essa empresa e veio atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa", disse. Além de Tirullipa, Deolane Bezerra também teve seus apreendidos pela polícia em ação realizada na última quarta-feira, em Alphaville, São Paulo.

"'Ah, Tirullipa, levaram algumas coisas suas?' Levaram algumas coisas minhas para o inquérito, já devolveram uma parte e já comprovei e provei tudo. Estou à disposição da Justiça. Eles sabem de tudo meu, tem tudo meu e graças a Deus pago meus impostos direitinho, trabalho muito e vendo alegria", afirmou o humorista.

Antes de encerrar, Tirullipa agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs e se emocionou ao desabafar sobre a situação: "Faço o povo feliz, vou continuar fazendo e tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado quando querem sujar o seu nome. A Justiça é de Deus. Queria agradecer a todos os amigos e fãs pelas mensagens. Antes de me pronunciar, muita gente mandou mensagem de apoio acreditando em mim sem eu falar nada. Obrigado. Eu quero dizer para vocês que preciso me recompor, dar um tempo e vou para o meu porto seguro que é minha família. Eu sou ser humano também. Eu sinto a pancada quando batem em mim. Preciso me recuperar e me recompor para fazer vocês sorrirem", completou.

Entenda o caso

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nas casas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, nesta quarta-feira (13). A ordem judicial cumprida pela Polícia Civil tem a intenção de coletar provas para o inquérito que investiga influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line.

Durante participação no programa "Cidade Alerta", da TV Record, Tirullipa confirmou a ação policial feita em sua casa. Em nota publicada nas redes sociais do humorista, a defesa esclarece a situaçao. "A assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra a economia popular e associação criminosa. Além disso, não figura como investigado no inquérito", diz a nota, que acrescenta: "Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes do seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista."

A Betzord, empresa sob investigação, também publicou um comunicado nas redes sociais. "Em respeito aos seus consumidores reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais [...] a empresa contribui e sempre contribuirá com as investigações", diz trecho da nota assinada pelo advogado Huendel Rolim.