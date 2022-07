Deolane e Tirullipa são alvos de busca e apreensão - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 13:55 | Atualizado 15/07/2022 13:59

Rio - Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nas casas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, nesta quarta-feira (13). A ordem judicial cumprida pela Polícia Civil tem a intenção de coletar provas para o inquérito que investiga influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line.

De acordo com o que foi confirmado ao UOL pela irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, foram apreendidos dois carros, uma Land Rover Discovery e um Porsche, avaliado R$ 1 milhão. Além disso, relógios da marca Rolex e uma agenda com anotações foram levados pela polícia. "A Deolane, assim como diversos influenciadores, já divulgou essa empresa. Basta entrar no Instagram dos donos que terá fotos com vários artistas. Mas só sobra para a Deolane", justificou.

Em nota publicada por Dayanne, a assessoria jurídica confirmou a operação. "Na determinação judicial, Deolane Bezerra é elencada apenas como averiguada em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora. Cumpre esclarecer que, todos os contratantes de Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial", diz a nota.

Deolane estava voltando de uma viagem ao Nordeste no momento em que o mandado foi cumprido. Em uma sequência de stories em seu Instagram, a advogada se pronunciou sobre o ocorrido e e declarou que não estar nem um pouco preocupada com a investigação policial. "Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular está estourado. Vou ver tudo que estão falando a meu respeito mais uma vez. É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, né? Mas vamos para mais um processo", disse ela, que completou em tom de ironia: "Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos. Um bocado, mas vamos para cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta."

ATÉ O FINAL DO ANO VAI SER UM B.O ATRÁS DO OUTRO QUE EU SEI, SÓ DIGO UMA COISA: FAZ O L — Dra. Deolane (@Dra_Deolane) July 15, 2022 Durante participação no programa "Cidade Alerta", da TV Record, Tirullipa confirmou a ação policial feita em sua casa. Em nota publicada nas redes sociais do humorista, a defesa esclarece a situaçao. "A assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra a economia popular e associação criminosa. Além disso, não figura como investigado no inquérito", diz a nota, que acrescenta: "Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes do seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista."

A Betzord, empresa sob investigação, também publicou um comunicado nas redes sociais. "Em respeito aos seus consumidores reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais [...] a empresa contribui e sempre contribuirá com as investigações", diz trecho da nota assinada pelo advogado Huendel Rolim.