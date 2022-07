Jardel matou a ex-sogra, atirou na ex-mulher e matou o sobrinho dela - Reprodução

Publicado 15/07/2022 11:56

O vigilante Jardel Rodrigues Matias, de 36 anos, matou a ex-sogra o sobrinho da ex-mulher e, baleou a ex-companheira em Livramento, no Cariri, na Paraíba, na noite da quinta-feira, 14. Depois do ataque o homem tirou a própria vida. Uma criança de oito anos, filha da ex do atirador, presenciou todo o ocorrido.

Segundo a Policia Militar, a ex-mulher do vigilante havia se mudado para a casa da mãe após a separação. Ela e Jardel haviam terminado a relação há cerca de um mês e o homem foi ao local com a intenção de matá-la. No entanto, a mãe da vítima, Maria do Socorro Nascimento, de 69 anos, se colocou na frente da filha e acabou baleada. Ela morreu no local.

Um adolescente, de 16 anos, que também estava no local foi baleado na coxa, não resistiu e morreu. A ex-mulher de Jardel foi atingida no tórax e socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O vigilante se suicidou no banheiro da casa da família. A filha da mulher, de oito anos, presenciou todo o ocorrido e entregou a arma do crime à polícia.