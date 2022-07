A confusão aconteceu dentro de um avião da Azul, momentos antes da decolagem com destino a São Paulo - Reprodução

Publicado 15/07/2022 22:20 | Atualizado 15/07/2022 22:25

Uma passageira foi presa após chutar e cuspir no rosto de uma comissária dentro de um avião, na tarde desta sexta-feira (15), no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). A confusão aconteceu dentro de um avião da Azul, momentos antes da decolagem com destino a São Paulo. A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF).

Segundo testemunhas, um casal estava brigando antes do embarque. Depois que entraram no avião, os dois começaram a discutir com outros passageiros. "A mulher pediu que o pessoal calasse a boca e disse que todo mundo estava com inveja dela", disse Fabrício Oliveira, que estava no mesmo voo.

De acordo com ele, a comissária tentou conversar com a passageira, que estava sentada. Em seguida, ela se levantou, cuspiu na funcionária e a agrediu fisicamente.



"O piloto disse que retornaria e falou da agressão. Funcionários da companhia entraram no avião e ela ficou resistente. Com a chegada da Polícia Federal, ela ficou quietinha. Ficamos cerca de uma hora com o avião parado, o voo estava previsto para chegar em São Paulo às 14h15 e só chegamos às 15h35", afirmou Oliveira.



Segundo a PF, a mulher "demonstrou comportamento inadequado e foi encaminhada, preliminarmente, a uma instituição hospitalar para avaliação psiquiátrica".



Ainda de acordo com a polícia, ela deverá ser encaminhada à Superintendência da Polícia Federal, em Belo Horizonte, e poderá responder por crime contra a honra e lesão corporal.



Em nota, a companhia aérea informou que a confusão foi provocada por "uma cliente indisciplinada que apresentava sinais de embriaguez” e que está prestando toda a assistência à tripulante.



Veja a nota na íntegra:



"A Azul informa que o voo AD 5008 precisou retornar para o aeroporto de Confins, para desembarcar uma Cliente indisciplinada que apresentava sinais de embriaguez, chegando, inclusive, a agredir uma comissária. A Polícia Federal foi prontamente acionada para conter e conduzir à Cliente após o desembarque. A companhia está prestando toda a assistência à Tripulante e lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos demais Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.”