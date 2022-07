Instituto Butantan, responsável pela fabricação Coronavac no Brasil, dispõe de poucas doses para crianças - Reprodução/ Internet

Publicado 15/07/2022 19:23

O Ministério da Saúde orientou nesta sexta-feira, 15, que estados e municípios incorporem imediatamente as crianças de 3 a 5 anos em suas campanhas de vacinação contra a covid. A decisão veio dois dias após aprovação unânime da Anvisa para que esta faixa etária fosse vacinada com a Coronavac. Nesta tarde, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-19), ligada à pasta, também recomendou a imunização no grupo.

O ministério recomenda que "sejam utilizados os estoques existentes nos Estados e municípios" e afirma que segue em tratativas para aquisição a de novas doses. Após a decisão da Anvisa na última quarta-feira, 13, Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde de São Paulo, afirmou que o Instituto Butantan, responsável pela fabricação e distribuição da Coronavac no Brasil, dispõe de poucas doses para este grupo e os lotes existentes deveriam ser reservados para quem ainda não completou o esquema vacinal no estado.

Em nota, o ministério afirmou que ainda vai formalizar a decisão aos estados, "bem como o cronograma de entrega de doses adicionais". Segundo Gorinchteyn, a importação de novas doses da China poderia demorar até 45 dias.

Por ora, o Rio de Janeiro foi um dos poucos municípios a ter anunciado um cronograma para a vacinação da nova faixa etária. Na capital carioca, crianças de 4 anos já puderam receber a primeira dose da Coronavac a partir desta sexta-feira.