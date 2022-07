Maiara e Fernando Zor levantaram rumores de reconciliação - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 17:24

Rio - Após anunciarem o término do relacionamento, Maiara e Fernando apareceram juntos no Instagram nesta sexta-feira (15) respondendo as questões de uma trend. No início de julho, a assessoria da cantora tinha confirmado o fim da relação . "Confirmamos que o casal não está mais junto, mas não iremos dar nenhum detalhe sobre o término", comunicou.