Kevin O Cris compra carro de luxo - Divulgação/ TV Globo; Reprodução do Instagram

Kevin O Cris compra carro de luxoDivulgação/ TV Globo; Reprodução do Instagram

Publicado 15/07/2022 11:00

Rio - Dono dos hits 'Dentro do Carro', 'Evoluiu' e 'Eu Vou Pro Baile da Gaiola', Kevin O Chris comemorou mais uma conquista através do Instagram, nesta quinta-feira. O cantor ostentou e mostrou seu novo carro de luxo para os seguidores: uma BMW, o modelo X6 M Competition, avaliada em cerca de R$1 milhão. Ele publicou um vídeo do veículo chegando na garagem de sua casa.

fotogaleria

"Mais uma conquista! Mais um com o prêmio do BBB", escreveu o funkeiro, que cantou no palco do reality global, em abril deste ano, na legenda. Amigos e fãs parabenizaram Kevin através dos comentários. "Merecedor", comentou MC TH. "Quero dar uma volta", brincou Bruno de Luca. "Parabéns pela conquista", reagiu um admirador do cantor. O músico, então, destacou: "Fruto de muito trabalho".