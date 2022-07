Ricky Martin - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 21:53 | Atualizado 15/07/2022 21:56

Rio - Acusado de violência doméstica em Porto Rico , Ricky Martin foi denunciado por um sobrinho por agressão e por manter uma suposta relação de incesto com o jovem de 21 anos. Segundo informações do jornal espanhol 'Marca', a vítima em questão é Dennis Sanchez, informação que foi revelada por Eric Martin, irmão do cantor, em live na internet.

Ricky Martin foi denunciado pelo sobrinho sob a Lei 54, que protege vítimas de violência doméstica e mantém o nome do denunciante em sigilo. Um julgamento está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, dia 21, e o cantor pode receber uma pena de 50 anos de prisão, se for condenado.

A vítima alega ter se relacionado com o ex-integrante do grupo Menudo durante sete meses e, com o término, teria sido perseguido pelo tio, que não aceitou o fim da relação. Depois de denunciar Ricky, Dennis entrou com uma ordem de restrição temporária contra o artista porto-riquenho, que estaria telefonando e rondando a casa do sobrinho há dois meses, desde que o relacionamento foi interrompido.

Representantes do cantor afirmaram à revista People que "as alegações contra Ricky Martin são completamente falsas e fabricadas". Ricky Martin é casado há cinco anos com Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos.