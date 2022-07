Larissa Manoela vestida de noiva em Além da Ilusão - Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 15:58

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais, neste sábado, para mostrar um pouco de sua rotina de gravações com o elenco e equipe de "Além da Ilusão". Com a trama chegando ao seu último mês de exibição, a atriz aproveitou para celebrar a experiência que tem tido no trabalho que marcou sua estreia em uma novela da TV Globo.

"Minha singela homenagem a esse trabalho que transformou a minha vida, me trouxe tantas alegrias e realizações pessoais e profissionais, me apresentou seres humanos incríveis e tornou possível o meu sonho. Sou só gratidão, 'Além da Ilusão'", declarou Larissa, ao postar um vídeo registrando cada momento de um dia nos bastidores da novela.

Na última quinta-feira, a artista falou sobre a reta final das gravações da trama em que interpreta as irmãs Isadora e Elisa: "O fim celebra-se como o início. Com um grande encontro numa sala de ensaio. A preparação foi preparada e se finda lindamente como se fosse o 1º dia só que com um milhão de histórias a mais pra contar. Seres transformados, maduros, seguros, potentes, evoluídos, talentosos & muito gratos! Foi lindo e segue por só mais uma semana", disse Larissa, em postagem no Instagram.

