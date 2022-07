Anitta e Janja, esposa de Lula, combinam almoço 'sem louro no feijão' - Reprodução da internet

Publicado 16/07/2022 15:15

Rio - Após declarar que pretende votar em Luis Inácio Lula da Silva nas próximas eleições presidenciais, Anitta pode almoçar com o pré-candidato do PT em breve. Pelo menos é o que indica uma interação entre a cantora e a socióloga Rosângela Silva, mulher do político, mais conhecida como Janja. O que começou com um questionamento sobre o uso do louro na culinária brasileira terminou com uma conversa sobre o cardápio do encontro entre a Poderosa e o petista.

"Outra discussão séria agora... Louro no feijão... Porque põe louro no feijão? Quando eu sinto gosto de louro no feijão penso na pessoa preparando: 'que delícia esse feijão, vou botar louro dentro que é pra menos gente comer'", brincou a famosa em postagem no Twitter.

Enquanto fãs deram sua opinião sobre o assunto, Janja aproveitou para falar sobre suas preferências na hora de cozinhar: "Coloco [louro] no feijão, no arroz (risos), adoro. Mas prometo que, quando você vier almoçar aqui em casa, não vou colocar. Coentro pode?", perguntou, ao que Anitta logo replicou: "Nem coentro, pelo amor de Deus. Só alho, cebola e sal tá ótimo... Ó que pessoa simples", escreveu.

