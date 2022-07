Carlinhos Maia confessa ter vazado foto em que aparece nu de propósito - Reprodução/YouTube/Instagram

Carlinhos Maia confessa ter vazado foto em que aparece nu de propósitoReprodução/YouTube/Instagram

Publicado 16/07/2022 12:32

Rio - Carlinhos Maia confirmou as suspeitas de alguns internautas ao revelar que teve um nude seu vazado nas redes sociais de propósito . Em entrevista ao podcast "PocCast", o influenciador confessou que pediu ao marido, Lucas Guimarães, que publicasse a foto em que o humorista surge completamente nu, como aconteceu no final de junho.

Durante o programa, Maia explicou que tomou a decisão de "vazar" a imagem após passar pela mesma situação de forma acidental e se tornar alvo de piadas na web. Então, o famoso preferiu voltar a ser assunto das redes sociais com uma imagem que ele mesmo escolheu: "Eu falei [para o Lucas], bota aí por dois segundos! Fui eu que mandei! Na verdade, todo mundo vaza! É muito difícil uma vez ou outra hackearem uma coisa, você percebe!", revelou. "Aquilo estava mexendo comigo, com a minha vaidade", completou.

Em junho, Carlinhos Maia teve um nude divulgado nos Stories do Instagram de seu esposo, Lucas Guimarães. Não demorou muito para que Lucas percebesse o erro cometido e apagasse a foto, mas internautas criticaram Maia e acusaram o influenciador de "vazar" o clique de maneira intencional. "Toda vez que ninguém está lembrando do Carlinhos Maia ele solta um nude", detonou uma pessoa. "Os nudes do Carlinhos Maia são tão 'acidentais' quanto as minhas recaídas da dieta que sequer faço", ironizou um usuário.