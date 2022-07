Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 19:05

Rio - Viviane Araújo mostrou o barrigão da primeira gravidez em clique publicado no Instagram nesta sexta-feira (15). A atriz, que está no sétimo mês de gestação do filho Joaquim, apareceu ganhando um carinho do marido, Guilherme Militão, durante o ensaio fotográfico.

fotogaleria "Sextou nesse clima de muito amor! Mais uma foto desse ensaio lindo!", escreveu. Nos comentários, o registro do casal recebeu muitos elogios. "Lindos", afirmou Lucas Anderi. "Coisa mais linda", disse Solange Couto.