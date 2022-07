Giovanna Antonelli posta vídeo de flexões com taça de vinho - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli posta vídeo de flexões com taça de vinhoReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 15:02 | Atualizado 15/07/2022 15:05

Rio - Giovanna Antonelli dividiu um momento inusitado com seus seguidores, nesta sexta-feira. A atriz publicou um vídeo em que inicia o fim de semana se exercitando de uma forma diferente, fazendo "flexões" enquanto alterna as mãos para beber goles de vinho em uma taça. "De agora em diante, só treino assim", brincou a artista, na legenda da postagem feita no Instagram.

fotogaleria

Nos comentários, fãs e amigos de Giovanna se divertiram com o vídeo e entraram na onda da atriz, que está no elenco de "Travessia", próxima novela das 21h da TV Globo. "Também vou aderir", declarou uma seguidora. "Equilíbrio é tudo!", escreveu outra internauta. "Quando nosso vinho rolar pode ser do jeito normal, tá? De pé ou sentada. Grata", disse a escritora Thalita Rebouças.

Na semana passada, Giovanna Antonelli fez sucesso com os internautas ao mostrar o piercing microdermal que colocou no colo, região acima dos seios. A atriz mostrou todo o procedimento para a colocação da joia em um vídeo e admitiu ter amado o resultado. Os seguidores logo reagiram a novidade. "Pronto! Agora quero esse piercing", comentou um. "Agora todo mundo vai colocar", destacou outro. "Isso vai virar moda!", opinou um terceiro.

Confira: