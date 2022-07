Anitta, Renan Machado e Felipe Terra - Reprodução/Instagram

Anitta, Renan Machado e Felipe TerraReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 17:34

Rio - Anitta usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para mostrar como é a relação que tem com seus irmãos, Renan e Felipe. A cantora apareceu nos Stories do Instagram para contar que se rendeu a uma brincadeira que viralizou na internet recentemente, com várias pessoas filmando a reação de seus irmãos ao pedir para serem defendidos em uma briga na rua.

fotogaleria

"Não sei vocês, mas minha vida, no dia de hoje, está se resumindo a assistir a trend do 'bota o sapato'. O povo mandando o irmão botar o sapato para brigar por eles na rua. Gente, meu Deus do céu", comentou a artista. "Se eu chego para o meu irmão, ele vai falar: 'Vai dormir, garota'. Duvido que ele botaria o sapato, ele nunca ia! Jamais", completou Anitta, aos risos.

Em seguida, a Poderosa mostrou uma troca de mensagens que teve com Renan, confirmando a previsão que tinha feito anteriormente. "Boto sapato nenhum. Vou falar para você não atender a porta", afirmou o empresário. "Conheço meu povo", brincou Anitta.

A famosa ainda entrou em contato com Felipe para saber qual seria a reação do sargento se a irmã mais nova se envolvesse em uma briga. "Você colocaria o sapato para ir na rua brigar junto comigo?", perguntou Anitta. "Claro! Ainda chamava o Renan", respondeu ele. "Pois o Renan disse que ia trancar o portão. Ele fala pra não abrir o portão", expôs a artista.