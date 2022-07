Maria Lina mostra detalhes de seu apartamento na web - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2022 10:49 | Atualizado 15/07/2022 10:50

Rio - A influenciadora digital, Maria Lina, de 23 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para dividir um pouco da decoração de seu apartamento com os seguidores. No Instagram, a estudante se emocionou ao afirmar que conseguiu conquistar um de seus maiores sonhos ao montar a casa própria do jeito que sempre quis.

Nos stories, Maria mostrou o novo lustre da sala de jantar e também, um bar. "Aqui embaixo do bar tem a parte das louças, sempre foi um sonho para mim. Não sei porque. Sempre quis ter um lugar para deixar as louças organizadas. Sonhava em ter isso de louça e taça, bonito", contou.

Ao passear pela residência, a influencer gravou imagens da sala de estar, onde pode-se ver a TV e uma estante que vai até o teto, repleta de objetos decorativos e livros. Tanto neste cômodo, como no quarto principal, é possível notar fotos da própria Maria, emolduradas nas paredes. Já na varanda do imóvel, há sofás, para que os visitantes se sintam mais confortáveis. "Todo fica mais aqui do que dentro de casa. Dá para fechar as persianas. A vista é bem bonita, é ótimo", afirmou.

O apartamento também conta com um closet e um quarto de visitas. "Deixo um quadro do João Miguel aqui, muito especial", detalhou a jovem, referindo-se ao bebê que perdeu, fruto do antigo relacionamento com Whindersson Nunes. "Meu lar foi feito com muito amor, sou muito feliz aqui, sou muito grata. Agradeço todos os dias por morar num lugar bonito, era meu sonho!", disse, emocionada. "Sempre fui grata mesmo, choro mesmo. Até quando morava em Blumenau, quanto eu morava em uma quitinete, era feliz, hoje também sou. Acho que faz diferença você aprender a agradecer e não só pedir", aconselhou.