Luciano Camargo aproveita férias com esposa e filhas nos EUAReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2022 09:07

Rio - Luciano Camargo está aproveitando as férias em família e escolheu os Estados Unidos como destino para viajar com a esposa, a arquiteta Flávia Camargo e as filhas gêmeas, Helena de Isabella, de 12 anos de idade. No Instagram, o cantor compartilhou alguns registros de sua estadia na Califórnia e comemorou o momento.

"E as férias continuam! Turistando por Los Angeles…", iniciou o artista na legenda de uma foto em que aparece junto a família. "Meus amores, tudo fica ainda melhor com vocês ao meu lado… Flávia Camargo, só você para conseguir fazer tantas surpresas, já estou esperando as de amanhã...", celebrou.

"Dias inesquecíveis, aliás, como todos com vocês. Amo!", escreveu Flávia em outro clique, onde os quatro aparecem em Santa Mônica, na Califórnia.

Nos stories, Luciano também gravou algumas imagens do hotel em que estava hospedado, antes de dar prosseguimento à nova etapa da viagem. "Gente, amanhã já não vou estar mais nesse hotel, mas quero mostrar para vocês, amantes do cinema, fãs de Julia Roberts e Richard Gere... Aqui foi o hotel em que foi gravado uma linda mulher e aqui foi o balcão onde todo mundo fica olhando para ela, quando ela chega, toda 'bonitona'. Essa caixa de correio também aparece e aqui, é o elevador de onde ela sai, linda e maravilhosa", explicou, mostrando os detalhes da entrada do local.