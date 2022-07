Cauã Reymond abre álbum de fotos de viagem à Itália - Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2022 20:54

Rio - Cauã Reymond elevou a temperatura das redes sociais, nesta quinta-feira, ao compartilhar novas fotos de sua viagem à Itália. Nos cliques publicados em seu Instagram, o ator surge sem camisa e faz poses divertidas enquanto ostenta o corpo sarado durante um dia de praia com a esposa, Mariana Goldfarb, e sua filha, Sophia, do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

"Divertimento", escreveu o artista na legenda da postagem. A mulher de Cauã foi uma das primeiras a deixar um comentário nas fotos do amado: "Que isso, Brasil", disparou Mariana. "Você gosta de humilhar, né?", brincou Rafa Vitti. "Quanta saúde", comentou uma seguidora. "Chega a ser um absurdo", acrescentou outra fã.

Confira: