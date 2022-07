Ludmilla - Reprodução/Instagram

LudmillaReprodução/Instagram

Publicado 14/07/2022 21:55

São Paulo - Nesta quinta-feira (14), Ludmilla usou as redes sociais para informar aos fãs que o "Numanice" está ameaçado. Isso porque o nome utilizado no projeto já foi registrado por outra pessoa.

A cantora explicou que recebeu a informação que outra pessoa havia registrado a marca "Numanice". O nome batiza o projeto musical da artista, que explora o lado "pagodeiro" dela.

Em seguida, ela afirmou: "Já estou correndo aqui pra resolver com a minha equipe mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar!".

Em outra publicação, Ludmilla procurou tranquilizar os fãs, dizendo que o dono da marca estaria "de boa" com ambos terem usado o nome. Ela ainda revelou que tem uma novidade chegando.

"Uma coluna me procurou hoje com essa notícia, justo quando eu tava para anunciar mais um babado para vocês. Pode uma coisa dessa? Enfim, em breve espero voltar com boas noticias. O nosso pagodinho já virou religião!", concluiu.

Confira:

O dono da marca, tá de boa, mas uma coluna me procurou hoje com essa notícia, justo quando eu tava pra anunciar mais um babado pra vocês. Pode uma coisa dessa? Enfim, em breve espero voltar com boas noticias. O nosso pagodinho já virou religião! — LUDMILLA (@Ludmilla) July 14, 2022

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.