Stênio Garcia defende a esposa, Marilene Saade, de ataques após ser retirado a força de entrevista pela mulherReprodução/Instagram

Publicado 14/07/2022 18:20 | Atualizado 14/07/2022 18:22

Rio - Stênio Garcia voltou a se pronunciar nas redes sociais após ter sido retirado à força de uma entrevista por sua esposa , Marilene Saade. Na tarde desta quinta-feira, o artista publicou um vídeo no Instagram, em que defende a mulher e pede o fim das acusações de que a atriz seria abusiva com o amado.

"Por favor, parem de acusar a Marilene, que é a pessoa que cuida de mim. É o meu outro lado, é o meu amor! Então, deixem a gente viver em paz e cuidem das suas vidas, esse que é o problema", declarou Stênio, que teve a boca tampada pela esposa enquanto conversava com um jornalista no lançamento do livro de Beth Goulart, na última terça-feira, em uma livraria no Rio.

O caso ganhou repercussão nesta quarta-feira, após o vídeo em que Stênio é arrastado para fora da loja ser divulgado no programa "A Tarde É Sua", com Sonia Abrão. Com a repercussão das imagens, o ator de 90 anos usou os Stories para demonstrar sua revolta com os ataques que a esposa tem sofrido nas redes sociais: "Olha, eu tô indignado! Vocês não têm o direito de maltratar a Marilene como estão maltratando. Ela me trata muito bem e vocês estão destruindo uma relação de amor. Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também!", disse.

Entenda

Stênio Garcia e Marilene Saade protagonizaram um momento de climão, na última terça-feira, quando a mulher do ator retirou o artista à força de uma entrevista que concedia para um canal de YouTube. Em poucos segundos, a atriz tampou a boca do marido e o arrastou para longe do jornalista com quem ele conversava sem máscara de proteção facial, o que teria motivado a atitude de Marilene.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse a atriz, depois de tentar forçar o esposo a utilizar a máscara. O ator ainda tentou pedir socorro e apelou: "Deixa eu acabar". "Não, desculpa", disparou Marilene, encerrando a entrevista que era realizada pelo youtuber Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista.

Na quarta-feira, a atriz usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que esclarece o ocorrido. De acordo com a famosa, o ator de 90 anos não tinha permissão de médicos para ficar sem máscara por causa de um problema no coração. "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar", contou.



