Stênio Garcia pediu socorro após ser retirado à força de entrevista pela esposa, Marilene SaadeReprodução/Instagram/RedeTV!

Publicado 13/07/2022 20:54

Rio - Stênio Garcia e sua esposa, Marilene Saade, protagonizaram um momento de climão durante o lançamento do livro de Beth Goulart em uma livraria no Rio. Na última terça-feira, a mulher do ator retirou o artista à força de uma entrevista que concedia para um canal de YouTube. Em poucos segundos, a atriz tampou a boca do marido e o arrastou para longe do jornalista com quem ele conversava sem máscara de proteção facial, o que teria motivado a atitude de Marilene.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse a atriz, depois de tentar forçar o esposo a utilizar a máscara. O ator ainda tentou pedir socorro e apelou: "Deixa eu acabar". "Não, desculpa", disparou Marilene, encerrando a entrevista que era realizada pelo youtuber Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista. "Gente, uma situação constrangedora", desabafou o jornalista nos instantes após a conversa ser encerrada repentinamente.

Gente, a mulher do Stênio Garcia interrompendo a entrevista do nada e levando o homem arrastado. Tô passado! pic.twitter.com/oM08AanMJd — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 13, 2022

O trecho foi divulgado no programa "A Tarde é Sua", de Sônia Abrão, e ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a agressividade de Marilene. Na noite desta quarta-feira, a atriz usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que esclarece o ocorrido. De acordo com a famosa, o ator de 90 anos não tinha permissão de médicos para ficar sem máscara por causa de um problema no coração.

"Ele está com um problema no coração. Ontem, ele foi proibido de ir, aliás, ele está proibido de ir à academia, de ir a qualquer lugar, porque está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade. Nós fizemos uma viagem, e lá a pressão dele caiu. Ele passou muito mal. Desde então, o remédio que ele tomava para a pressão arterial, há mais de 30 anos, foi retirado", começou ela.

Em seguida, Saade explicou o motivo de ter interrompido a entrevista da maneira como a situação foi registrada: "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar", contou.

Na legenda da postagem, Stênio também defendeu a mulher: "Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A Marilene só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico, e eu me empolguei e tirei a máscara, e ela, ao ver, foi recolocar, com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso", declarou.

No entanto, o pronunciamento de Marilene não convenceu alguns fãs do ator, que acusaram a artista de ser "abusiva" com o esposo. "Nada justifica ser mal-educada", escreveu uma seguidor. "E tinha necessidade de ser tão agressiva?", questionou outra internauta. "Absurdo este caso", comentou mais uma admiradora. "Grossa e sem noção!", acrescentou outra pessoa.

Marcos Bulques, o jornalista que conversava com Stênio na livraria, foi aos Stories para divulgar seu posicionamento: "Foi um absurdo. Eu acho que se a esposa do Stênio tivesse sido educada com ele, ou tivesse outra atitude, eu poderia ter outro olhar a respeito da história. Minha solidariedade total ao Stênio Garcia, ele não merecia passar por aquela situação", afirmou o youtuber.

Confira o pronunciamento de Marilene Saade: