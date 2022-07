Após anunciar saída da TV Globo, Ana Furtado curte show de Paulo Ricardo com Boninho

Rio - Ana Furtado e Boninho curtiram um show de Paulo Ricardo, no Teatro Multiplan, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. Após a apresentação do cantor, que comanda a turnê 'Rádio Pirata ao Vivo – 35 anos', o casal tietou o músico e posou para algumas fotos no camarim.

Nesta segunda-feira, Ana Furtado anunciou que seu desligamento da TV Globo, através de um texto publicado no Instagram. "Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", explicou ela. Ana finalizou sua passagem na emissora no quadro "Dança dos Famosos", do 'Domingão com Huck'.

